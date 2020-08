Incontri a Borgolago, alla rassegna di Sabaudia il libro "Conservare la natura"

Quinto appuntamento con la rassegna letteraria Incontri a Borgolago sul lago di Paola, a Sabaudia, nella proprietà Scalfati. L'appuntamento è con Francesco Giubilei, autore di "Conservare la natura", giovedì 27 alle 18.30.



La tutela dell'ambiente è un tema che appartiene a tutti i cittadini a prescindere dal loro credo politico e diventerà sempre più importante nei prossimi anni. Oggi l'accresciuta sensibilità ambientale ha portato alla diffusione di manifestazioni come i Fridays for future e al successo planetario di Greta Thunberg che è diventata l'icona dell'ambientalismo. Secondo l'autore, dietro battaglie giuste come la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto all'inquinamento, si nasconde però il tentativo di diffondere un'ideologia globalista e contraria all'identità. È necessario perciò proporre una visione alternativa a questo ambientalismo che ha le proprie radici nel '68 e si fonda su una visione anti-imprese, anti-crescita e non tiene conto delle esigenze sociali delle persone. Inoltre, la conservazione della natura è un tema da sempre caro al pensiero conservatore e alla destra e i partiti sovranisti, conservatori e liberali hanno il compito di non regalarlo alla sinistra così come accaduto con la cultura nel dopoguerra e l'applicazione del concetto di egemonia culturale.

Vedi anche > Libri: "Incontri a Borgolago", grandi autori a Sabaudia e tour gratuito in battello

Questi sono alcuni dei temi affrontati nel libro ‘Conservare la natura’ di Francesco Giubilei. L'incontro sarà moderato da Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore, nonché organizzatore della rassegna, con l’aiuto di Gustavo Giorgi, presidente Legambiente Latina, e Paolo Rinaldi, ingegnere ambientale. L’evento è organizzato dalla Proprietà Scalfati e dall’agenzia Omicron, gode del patrocinio della Provincia di Latina e del Consiglio regionale del Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA