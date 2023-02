Incontenibile Valerio Catoia, primo alla “Decathlon Challenge”

È arrivato un altro importante riconoscimento per Valerio Catoia. Nonostante la giovane età, l'atleta di Latina affetto da sindrome di down ha dimostrato in varie occasioni di essere un vero campione nello sport e nella vita. Nella giornata di ieri, Valerio ha partecipato per la prima volta alla "Decathlon Challenge", finalissima dell'unico circuito indoor della Federcanoa, e si è subito distinto per le sue qualità, conquistando la prima posizione nella sua batteria sui 500 metri con un tempo di 2 minuti e 51secondi. La gara si è svolta in due giornate, sabato si sono tenute le qualificazioni e ieri le finali a gara unica per le categorie junior, ragazzi, senior e paracanoa, e ha visto la partecipazione di 150 atleti in rappresentanza di 31 società. Una vittoria che dimostra ancora una volta la passione, l'impegno e l'entusiasmo con cui il ragazzo affronta ogni sfida. In questa seconda edizione dell'evento che si è svolto al Decathlon store di Roma Tor Vergata, l'atleta paralimpico pontino ha gareggiato con i colori delle Fiamme oro di cui fa parte, accompagnato dal suo allenatore e responsabile del settore paracanoa del gruppo sportivo Fiamme oro Sabaudia, Stefano Vando.



Una prestazione straordinaria, soprattutto se si considera che il primo approccio dell'atleta a questa disciplina risale a soli sette mesi fa. Il successo ottenuto da Catoia è il giusto coronamento di un impegno assiduo e costante di Valerio, impegnato 6 giorni su 7 in duri allenamenti a sabaudia, sul lago di Paola, sin dalle primissime ore del mattino a temperature quasi proibitive, alternati a sedute in palestra. Grande la soddisfazione del coach Stefano Vando, sorpreso dalla prestazione di Valerio essendo stata una prima gara in assoluto, ma anche di tutto il corpo della polizia di stato che, circa un anno fa, lo nominò poliziotto ad honorem.