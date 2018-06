Incidenti, uno in fuga e l'altro sotto effetto di alcol: due denunce dei carabinieri

Era fuggito senza prestare soccorso, ma è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato. I militari della compagnia di Terracina sono risaliti a un uomo di 51 anni, originario della Polonia ma residente a San Felice Circeo, che l'altra sera alla guida della propria autovettura è rimasto coinvolto in un incidente stradale con feriti, allontanandosi senza prestare il dovuto soccorso. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso.



Deve rispondere di guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, invece, un uomo di 32 anni, anche lui di San Felice Circeo, rimasto coinvolto in un incidente. Gli accertamenti in ospedale hanno rilevato la positività alle sostanze.

Venerd├Č 29 Giugno 2018



