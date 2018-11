Incidenti stradali, due anziani morti in poche ore all'ospedale di Latina

Un uomo di 80 anni e una donna di 83 sono morti all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina a seguito di incidenti stradali. L'uomo era stato investito ieri sera in viale XXI aprile, a due passi dal centro del capoluogo, sulla circonvallazione, mentre attraversava la strada. Immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare.



La donna, invece, era rimasta vittima di un incidente avvenuto a Terracina il 14 ottobre. Era ricoverata in rianimazione e nella notte è deceduta. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.