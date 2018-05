Incidenti tra Fondi e Sperlonga: gravi due uomini ricoverati a Roma e a Terracina

di Barbara Savodini

FONDI - Un weekend frenetico per i sanitari del 118 impegnati nelle ultime ore in diversi incidenti stradali e domestici.

L'episodio più grave ieri pomeriggio in un'abitazione privata sulla Itri-Sperlonga dove, per cause da accertare, un uomo di 66 anni è caduto da una scala mentre stava facendo dei lavori in casa.

L'ubicazione dell'abitazione ha reso oltremodo complicati i soccorsi: un'auto medica e un'ambulanza hanno infatti raggiunto la Magliana e stabilizzato il ferito per poi trasferirlo nei pressi della caserma dei carabinieri dove è atterrato l'elicottero del 118, subito dopo ripartito alla volta della Capitale.

Un politrauma da codice rosso secondo la ricostruzione dei sanitari che, in un primo momento, ha fatto temere il peggio.





Paura, poco dopo, anche all'incrocio tra viale Piemonte e via Stazione, dove ieri sera è stato investito un indiano in bicicletta. A travolgerlo, per cause da accertare, una Fiat Punto vecchio modello.

Violentissimo l'impatto: lo straniero ha infatti rotto il parabrezza della vettura con la testa per poi rotolare sull'asfalto privo di sensi.

L'uomo è stato trasportato da un'ambulanza della “Formia Soccorso” in codice rosso presso l'ospedale “Fiorini” di Terracina dove tuttora si trova ricoverato.

A coordinare la viabilità, considerando la criticità dell'incrocio, i Falchi di Pronto Intervento di Fondi.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:01



