Lunedì 25 Aprile 2022, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 20:52

Giornata di passione lungo l’Appia: oggi pomeriggio nel territorio di Terracina si sono verificati quattro incidenti, con un bilancio di ben quindici persone ferite, fortunatamente quasi tutte in modo lieve. Una sequela di schianti che ha bloccato a lungo la statale in entrambi i sensi e in più punti, portando a code che si perdevano a vista d’occhio. Secondo le forze dell'ordine si è trattato di violenti tamponamenti con tutta probabilità riconducibili a un mix fatto di velocità sostenuta e distrazione.

Giorno di passione sull'Appia

L’andirivieni delle sirene dei soccorritori lungo l’Appia è iniziato nella tarda mattinata, quando quattro veicoli si sono scontrati in zona Le Mole , poco prima di Ponte Maggiore, portando al ferimento di altrettanti passeggeri, uno dei quali poi trasferito in ospedale tramite l’eliambulanza Pegaso. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri, mentre gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo nel dettaglio le circostanze alla base degli altri tre incidenti di giornata, che si sono verificati a partire dal primo pomeriggio. All’altezza del chilometro 98+400 si sono scontrate due macchine, ferite tre persone fra cui una donna incinta , trasportata presso l’ospedale di Fondi per accertamenti volti in particolare ad escludere possibili conseguenze sulla gravidanza. Dopo circa un’ora, incidente nei pressi del chilometro 96: ha coinvolto cinque veicoli, spedendo al pronto soccorso altrettante persone. La giornata di tamponamenti a catena si è chiusa solo in serata, quando all’altezza del chilometro 107 si sono scontrati altri due veicoli, facendo contare ulteriori tre feriti . E portando a un nuovo, snervante blocco del traffico, con l’Appia tagliata in due.

ANAS, I LAVORI

Sempre sul fronte della viabilità, si prospettano intanto altri giorni di fuoco, con ricadute su buona parte del comprensorio di Terracina: per permettere l'effettuazione di alcuni interventi di manutenzione, l’Anas ha disposto la chiusura notturna del traffico dell'Appia dal chilometro 101 al 104+170, tratto corrispondente alla galleria Tempio di Giove. Il "disco rosso" sarà attivo da questa sera e fino a venerdì nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6, interessando entrambe le corsie. Il traffico verrà deviato verso strade alternative, debitamente segnalate.