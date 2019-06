Incidenti a Fondi sulle provinciali per Lenola e Sant'Anastasia: feriti e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio incidente al rientro dal mare, sulle provinciali Fondi-Lenola e Fondi-Sant'Anastasia.A scontrarsi, nel primo caso, all'altezza dell'incrocio con via Mola di Santa Maria, un'utilitaria Renault e uno scooter T-Max. Un impatto violentissimo che ha fatto sbalzare a diversi metri di distanza il passeggero della due ruote, una ragazza di Pontecorvo trasferita da un'ambulanza dell'Ares all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia. Ferito anche il conducente del T-Max, sempre di Pontecorvo, portato invece al vicino ospedale di Fondi. Attualmente la strada è bloccata. I due, probabilmente, tornavano nel frusinate dopo una giornata al mare quando, per cause da accertare, si sono scontrati contro la Renault.Rientro da bollino rosso sull'intero tratto di litorale compreso tra Terracina e Gaeta. Oltre al normale traffico dovuto alla massa di persone che, dopo aver trascorso la domenica al mare, stava rientrando a casa, un incidente sulla Fondi-Sant'Anastasia, all'altezza dello svincolo per via Diversivo Acquachiara, ha ulteriormente rallentato la viabilità.