Schianto all'incrocio in via dei Volsci, auto finisce contro un bar

Incidente nel primo pomeriggio di oggi su via don Torello, a Latina, dove una Citroen C1 guidata da un'anziana è stata colpita mentre eseguiva la curva per imboccare via dei Volsci, andando a sbattere contro il muro di un bar situato all'angolo dell'incrocio.

La Citroen C1 con a bordo la donna – di circa ottant'anni – viaggiava su via don Torello e stava per immettersi su via dei Volsci, quando all'improvviso è stata colpita da una Mitsubishi guidata da un uomo – in compagnia del padre anziano – che veniva dalla direzione opposta e si dirigeva invece verso i Giardinetti. Il colpo subito ha fatto carambolare l'auto dell’anziana contro il muro del bar all'angolo, colpendo in pieno i tavolini del locale dove solo per fortuna non vi era seduto nessuno.

Secondo una prima ricostruzione, la macchina non viaggiava a velocità elevata, ma lo scontro con l'esterno del locale ha provocato la rottura della porta d'ingresso del bar e di una sedia, rimasta schiacciata tra la vettura e il muro. Nessuna delle tre persone coinvolte è rimasta ferita, con l'ambulanza giunta sul posto che si è allontanata poco dopo dato che nessuno dei tre riportava alcun trauma o contusione.

Immediato l'intervento sul posto di un camion dei Vigili del Fuoco, seguiti poco dopo da due pattuglie della Polizia e da una della Polizia Locale, rimasta sul posto al fine di svolgere tutti i rilievi del caso.