Incidente in via del Tavolato a Latina, ferito un giovane

LATINA – Incidente si è verificato la scorsa notte intorno alle 23 in via del Tavolato, all'incrocio con la Migliara 45 a Latina. Per cause in corso di accertamento un ragazzo ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava finendo la sua corsa nel canale che costeggia la strada. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco anche con una autogru per estrarre l'auto dal canale. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 che l'hnno trasportato al Goretti di Latina, le sue condizioni non sono gravi.