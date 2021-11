Incidente in via della Rosa a Latina, strada chiusa

LATINA - Un incidente si è verificato questa mattina su via della Rosa a Latina e per svolgere tutti i rilievi, la starda è stata chiusa al traffico. Secondo una primissima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente per cause al vaglio delle Forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Latina che stanno regolando anche la circolazione, e un'ambulanza del 118 per soccorrere i feriti.