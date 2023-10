Incidente ieri sera in via Dandolo a Latina intorno alle 22.30. Due auto, una Ford e una Toyota, si sono scontrate finendo poi contro un albero, ferite in maniera apparentemente non grave quattro persone: un uomo alla guida della Ford e una donna con i due figli a bordo della Toyota.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi.