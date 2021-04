Latina, incidente in via Cerveteri, investito un bambino: interveniene l'elisoccorso

Paura questo pomeriggio a Latina per un bambino investito in via Cerveteri. E' accaduto intorno alle 17,30 quando il ragazzino, 10 anni, ha attraversato la strada sbucando all'improvviso da un cespuglio dello spartitraffico. Stava raggiungendo gli amici nel parco oltre la strada quando un'auto lo ha investito. La signora che era alla guida del veicolo non è riuscita ad evitarlo e si è fermata immediatamente allertando il 118. Secondo le informazioni raccolte sembra che il bambino dopo l'impatto sia riuscito comunque ad alzarsi e a raggiungere il parco, dove poco dopo si è accasciato a terra. Un'ambulanza lo ha soccorso e condotto fino all'eliambulanza che era stata fatta atterrare poco lontano. Il bambino è stato trasportato all'ospedale Bambino Gesù di Roma per le cure del caso e per tutti gli accertamenti necessari.

Ultimo aggiornamento: 19:40

