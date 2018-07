Latina, incidente sulla Litoranea: auto contro un albero, muore un giovane di 22 anni

Incidente stradale sulla via Litoranea, a Latina, nei pressi di Borgo Sabotino. Secondo le prime informazioni un'auto è finita fuori strada, in fase di sorpasso, schiantandosi contro un albero. Il passeggero, un ragazzo di 22 anni di Borgo Santa Maria, ha perso la vita. Nonostante gli immediati soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. Ferito anche il conducente dell'auto, soccorso da un'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. Sul posto i carabinieri, i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.



Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:22



