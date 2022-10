Fuori strada con il Range Rover dopo lo scontro, un ferito in ospedale

Violento incidente in via dei Giardini, una persona ferita in ospedale. Il sinistro si è verificato questo pomeriggio alla periferia di Aprilia. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto, una Range Rover ed una Mercedes. Nell'impatto il fuoristrada si è ribaltato su un fianco ed è finito nella cunetta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi e la polizia locale di Aprilia per i rilievi di rito. Una persona è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Da chiarire la dinamica del sinistro che è al vaglio degli agenti del comando di viale Europa.