Incidente sulla superstrada Formia-Cassino, ferita gravemente una donna

Scontro sulla superstrada Formia-Cassino, nel territorio di Spigno Saturnia. E' avvenuto questa sera, all’altezza del chilometro 21+200. Sono rimaste coinvolte due auto: una Citroen C3 e una Golf, che si sono scontrate.



Ad avere la peggio la conducente della C3, una donna di Ausonia che è stata trasferita in codice rosso all’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia, dove versa in gravissime condizioni. Illeso il conducente della Golf, un uomo residente a Minturno.



Chiuso il tratto di superstrada interessato dal sinistro stradale per permettere i soccorsi del 118 e gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Minturno, causando notevoli disagi al traffico veicolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA