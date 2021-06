Incidente sulla Pontinia al bivio con San Vito: ferito un motociclista

Martedì 22 Giugno 2021, 19:49

Grave incidente oggi pomeriggio, attorno alle 17.40, al km 98+100 della Pontina, nel territorio del Comune di San Felice Circeo, all'altezza del bivio per San Vito. A scontrarsi un'auto proveniente da Terracina e diretta a San Vito ed un motociclista che viaggiava da Latina in direzione Terracina. Nell'impatto l'uomo che era a bordo dello scooter è stato sbalzato in un campo limitrofo. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri di San Felice Circeo ed un'autoambulanza. A supporto anche i volontari dell'Anc di Sabaudia. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza al Gemelli di Roma.