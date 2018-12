Un incidente si è verificato sulla Pontina, tra lo svincolo di Borgo Montello e quello di Campoverde, in direzione Roma. Una Smart si è letteralmente "infilata" sotto un grosso camion.



E' in corso l'intervento dei sanitari dell'Ares 118 che hanno inviato due mezzi di soccorso e fatto alzare anche l'eliambulanza. Ci sono feriti gravi, ma al momento non si hanno ulteriori informazioni. La strada è bloccata per consentire i soccorsi e i rilievi sull'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA