Incidente sulla Pontina, moto fuori strada ad Aprilia: traffico paralizzato

di Raffaella Patricelli

Brutto incidente stradale sulla 148 Pontina all'altezza di Aprilia. Oggi attorno alle 13.30 una moto è uscita fuori strada, il centauro è stato sbalzato via dalla due ruote ed è finito in una cunetta. Il mezzo è scivolato per alcuni metri sull'asfalto finendo al centro della carreggiata. L'incidente sembrerebbe autonomo. Gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia sono al lavoro per chiarire la dinamica.



La Pontina è stata chiusa per 20 minuti per permettere all'elicottero del 118 di atterrare. Il ferito è stato trasferito in pochi minuti all'ospedale San Camillo di Roma. Traffico paralizzato: code in entrambe le direzioni, soprattutto verso Latina dove si viaggia sulla sola corsia di sorpasso.

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05



