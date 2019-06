Incidente sulla Pontina, la vittima è un imprenditore di Latina. Lutto anche nel mondo dello sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È Giuseppe Guadagnino lo sfortunato imprenditore di 50 anni, di Latina, che ieri ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Pontina, al confine tra Terracina e Sabaudia, all'altezza del chilometro 96 e 200.Giuseppe Guadagnino, sportivo e appassionato di podismo, è anche il papà di Tommaso che è il capitano della Top Volley Latina che partecipa al campionato di serie C, tanto che il club pontino ha diffuso una nota in cui ha espresso il cordoglio per questa triste notizia.Sconforto anche nel mondo degli appassionati delle corse di podismo in cui Giuseppe era molto conosciuto e apprezzato.