Incidente sulla Pontina: auto si ribalta, atterra l'eliambulanza. Strada chiusa al traffico

Intorno alle 12 di questa mattina un grave incidente stradale si è verificato al km 60 della Pontina, in direzione Roma, all'altezza di Borgo Montello.

Secondo le primissime informazioni, ad essere coinvolto sarebbe stato un solo veicolo, ribaltatosi al centro della carreggiata e per il cui conducente si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza, atterrata nei campi che costeggiano la Statale.

Sul posto anche Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e squadre Anas, impegnati a far riprendere la circolazione a causa della necessaria chiusura della carreggiata - al fine di permettere i soccorsi alla persona ferita ed effettuare i successivi rilievi. Si tratta di in 60enne trasferito al Goretti in codice rosso.