Incidente sulla Pontina ad Aprilia: due feriti, disagi per il traffico

Sabato 7 Agosto 2021, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 10:37

Un tamponamento a catena sulla Pontina si è verificato questa mattina alle 8:30 circa tra tre mezzi - due auto e un trattore agricolo - e la strada è rimasta bloccata, con una lunga coda che si è formata in direzione Roma. Solo in questi minuti la polizia stradale di Aprilia, intervenuta per i rilievi, sta riaprendo le corsie.

L'incidente è avvenuto all'altezza di Aprilia, zona Campoverde. Due persone sono rimaste ferite, si tratta dei conducenti delle due auto, che sono stati trasportati dal personale del 118 alla clinica Città di Aprilia per gli accertamenti del caso.