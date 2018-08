Incidente sulla Monti Lepini, auto si ribalta. Un ferito grave

Una persona è rimasta gravemente ferita a causa di un incidente avvenuto sulla Monti Lepini, poco dopo l'incrocio con la via Bassianese, nel territorio del comune di Latina.L'auto sulla quale viaggiava il ferito si è ribaltata per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, forse per lo scontro con un camion che proveniva in senso contrario. In corso l'intervento dei soccorritori dell'Ares 118, dei vigili del fuoco e del personale della polizia locale.Notevoli ripercussioni sul traffico della zona.