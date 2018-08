Incidente sulla Monti Lepini, auto si ribalta. Ferito gravemente ragazzo di 19 anni

E' un ragazzo di 19 anni il ferito nell'incidente avvenuto sulla Monti Lepini, poco dopo l'incrocio con la via Bassianese, nel territorio del comune di Latina. Il giovane è ricoverato in rianimazione al "Santa Maria Goretti" di Latina e la prognosi per lui è riservata.L'auto sulla quale viaggiava il ferito si è ribaltata per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, forse per la presenza di un trattore. Decisivo l'intervento dei soccorritori dell'Ares 118 e dei vigili del fuoco, mentre il personale della polizia locale ha regolato il traffico che ha subito nella zona notevoli ripercussioni.