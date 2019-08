© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' iniziato al "Santa Maria Goretti" di Latina l'accertamento di morte cerebrale per Elisa Sperduti, la ragazza di 21 anni coinvolta nell'incidente avvenuto tra sabato e domenica scorsi sulla Frosinone-Mare.Le sue condizioni erano disperate e questa mattina i medici hanno iniziato le pratiche necessarie in casi del genere. Non è da escludere che i familiari decidano di donare gli organi. Nel pomeriggio, dopo le 17, si conoscerà l'esito.