Incidente sulla Frosinone-Mare a Terracina: due morti

Domenica 29 Agosto 2021, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 00:02

Due giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto a Terracina, sulla strada Frosinone-Mare. L'incidente si è verificato intorno alle 23 e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. Vani i soccorsi degli operatori dell'Ares 118 per le vittime, delle quali ancora non si conosce l'età, mentre altri feriti sono stati accompagnati al "Fiorini" di Terracina.

Al momento non è chiaro l'accaduto, sembra che si tratti di uno scontro frontale su una strada tristemente nota per questo genere di incidenti. Lo scontro è avvenuto a poche ore del mortale che si è verificato a Sezze.

Con quelli di stasera sono cinque i decessi per incidenti stradali nell'ultima settimana in provincia. Prima lo chef di Aprilia morto a Sabaudia, poi il pensionato di Itri, quindi i tre di oggi a poca distanza l'uno dall'altro.