Incidente sulla Fondi-Sperlonga, auto si ribalta

Dopo quello costato la vita al 24enne Enrique Zambrano, venuto a mancare sul finire di febbraio, quando la moto su cui viaggiava si è scontrata con un camion, ancora un pauroso incidente sullo sfondo della provinciale Fondi-Sperlonga.

Si è registrato nel tardo pomeriggio di mercoledì in territorio fondano, all’altezza dello svincolo per via Fontana della volpe, vedendo finire in ospedale una donna di 39 anni nata e residente a Gaeta. Era al volante di una Opel Agila rimasta coinvolta in un sinistro in solitaria, finendo per cappottarsi su un fianco.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine la pericolosa carambola si è verificata, complici la velocità sostenuta e il manto stradale reso viscido dalla pioggia, nel tentativo di evitare un’altra macchina. Scattato l’allarme, lungo l’arteria si sono portati i sanitari della Croce Amica, che hanno trasferito la conducente al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso: da quanto risulta, le conseguenze riportate nell’impatto sarebbero minime.

Sul posto, oltre al personale del 118, hanno operato anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi sulla dinamica e del servizio di viabilità.

