Incidente sulla Cassino-Sora: dopo la mamma è morta anche la piccola Dalia

di Giuseppe Mallozzi

Non ce l'ha fatta la piccola Dalia di appena tre anni, figlia di Serena Pezzella la 36enne di Formia morta sul colpo nel tragico incidente dello scorso 11 luglio lungo la superstrada Cassino-Sora. La piccola era ricoverata nel reparto di rianimazione presso l'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma e ha lottato per quasi un mese ma, nonostante il continuo monitoraggio dei medici, le sue condizioni era troppo gravi.Per l'incidente, che ha visto lo scontro tra una Lancia Y, condotta dalla donna, e un tir, è indagato per omicidio colposo proprio il conducente di quest'ultimo mezzo. La 38enne è morta sul colpo, mentre la bambina, in fin di vita, fu estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasferita in elicottero nell'ospedale romano.