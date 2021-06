Incidente sull'Appia, un ferito grave: strada chiusa al km 76

Lunedì 28 Giugno 2021, 10:25

La Ss 7 Appia «è provvisoriamente chiuso il tratto al km 76,200, in corrispondenza di Pontinia in provincia di Latina, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e un veicolo». Lo comunica Anas chiarendo che nello scontro «una persona è rimasta gravemente ferita».



Il traffico è stato deviato con indicazioni in loco. Sono presenti le

squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e

per ripristinare appena possibile la circolazione.