Incidente sull'Appia, sbalzato dallo scooter muore un uomo a Itri

Incidente mortale ad Itri, lungo l'Appia, nei pressi del cimitero. Un'auto ha tamponato uno scooter su cui viaggiavano due persone. Una delle due persone, un tecnico informatico di 49 anni (e non un giovane come riferito in un primo momento), cadendo a terra è morto sul colpo. La persona che era con lui - un ragazzo di 17 anni, suo parente - è stato soccorso e trasferito in eliambulanza a Roma. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto carabinieri, polizia locale e protezione civile. Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA