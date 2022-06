Incidente sull'Appia, perde la vita un motociclista di 37 anni

Ancora sangue, sulle strade della provincia di Latina: domenica pomeriggio via Appia lato Itri ha fatto da sfondo a un incidente costato la vita a un 37enne centauro fondano. Era in sella a una Yamaha R6 scontratasi con un'utilitaria nel territorio di Fondi, all'altezza di via Pirandello, nei pressi del canale Pedemontano. Inutile, ogni tentativo di salvarlo.

Sulla motocicletta viaggiava anche la compagna del 37enne, pure lei del posto, in seguito ai primi soccorsi del 118 elitrasportata in codice rosso. Lievemente ferito il conducente della macchina, trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio.

La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata affidata agli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Giuseppe Acquaro, al lavoro sulla statale supportati dai carabinieri forestali.