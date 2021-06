Incidente sull'Appia, automobilista ferito trasportato in ospedale

Incidente tra due vetture questa mattina intorno alle 9 sul tratto di Appia tra il semaforo dell'incrocio con via Epitaffio e la zona di Tor Tre Ponti. L'impatto è avvenuto all'ingresso di un sito industriale tra una Lancia Ypsilon ed un Fiat Doblò. Ad avere la peggio l'automobilista che viaggiava sull'utilitaria che ha finito la sua corsa contro un albero, illeso l'altro conducente alla guida del mezzo furgonato, che dopo aver rotto il ciglio del ponte che porta alla fabrica si è rovesciato all'interno di un piccolo canale che costeggia la via Appia. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono sotto la lente d'ingrandimento dei Carabinieri di Latina coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Latina. Si sono registrati forti rallentamenti dovuti alla riduzione di corsia per il passaggio delle vetture.

