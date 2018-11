Incidente sul lavoro al cimitero di Pontinia, operaio in gravi condizioni

Un operaio è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del cimitero di Pontinia. L'uomo, 37 anni, stava potando delle piante per conto della ditta Rg Costruzioni di Latina quando è caduto dal "cestello" sul quale si trovava, da un'altezza di circa tre metri e mezzo.



Immediata la richiesta di soccorso, l'operaio - originario dell'Algeria - è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina in codice rosso, il più grave. Per fortuna, però, gli accertamenti hanno scongiurato il pericolo di vita. L'immigrato ha riportato fratture a un braccio e al bacino, dovrà restare a lungo in ospedale ma potrà raccontare l'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA