Incidente sul lavoro a Latina Scalo: due operai feriti, uno è grave

Due operai sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda Lanxess a Latina Scalo. Secondo una prima ricostruzione i lavoratori erano su un carrello elevatore che si sarebbe rotto a causa di un tubo oleodinamico, il cestello si è sganciato ed è finito a terra facendo un volo di 4 metri. Le cause sono ancora in corso di accertamento.



I mezzi dell'Ares 118 hanno trasferito uno degli operai al San Camillo di Roma con l'eliambulanza, è in codice rosso, il più grave. L'altro, invece, è stato trasportato al Santa Maria Goretti di Latina. Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA