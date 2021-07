Venerdì 9 Luglio 2021, 12:41

Tragedia questa mattina in un cantiere a Cisterna. Un operaio di 30 anni è morto in via Bufalareccia in zona Le Castella. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e gli ispettori dell'Azienda sanitaria di Latina. Il cantiere è quello dell'ex Green Line.