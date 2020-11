Incidente su via Torre Astura, due persone trasportate in ospedale

Incidente su via Torre Astura nella periferia di Borgo Flora a Cisterna di Latina. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 di oggi pomeriggio, due auto coinvolte e feriti altrettante persone che erano alla guida. Nell'impatto tra una Rover station wagon grigia ed una Toyota Yaris nera ad avere la peggio quest'ultima, che dopo lo scontro è finita nella cunetta. Feriti i due conducenti un uomo di Latina di 47 anni alla guida della Rover ed una 21enne, residente a Cisterna che era alla guida dell'utilitria giapponese, entrambi trasportati presso il nosocomio di Aprilia. Sul posto due ambulanze del 118, un'automedica e gli agenti della Polizia Locale del comando stazione di Cisterna, i quali in questo momento statto effettuando i rilievi per capire l'esatta dinamica che ha portato le due auto a scontrarsi. si registrano rallentamenti per il traffico causato dal senso alternato di marcia necessario per evitare l'auto rimasta al centro della carreggiata.

APPROFONDIMENTI LATINA Cisterna, don Marco positivo al Covid: messe sospese nelle parrocchie...

Incidente anche a Latina, di fronte al Tribunale, dove un mezzo della polizia locale si è scontrato con una moto.

Vedi anche > Grave incidente sull'Appia, 40enne elitrasportato al san Camillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA