Incidente su via Piave a Latina, auto si ribalta: quattro giovani feriti, uno è grave

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte in via Piave, alle porte di Latina. L'auto sulla quale viaggiavano si è capovolta per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale.



Sul veicolo c'erano due ragazzi e due ragazze, estratti dai vigili del fuoco. Uno di loro è in condizioni più gravi. I feriti sono stati trasportati da personale dell'Ares 118 al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" ma tranne quello in codice rosso, gli altri se la caveranno con forti contusioni e un grande spavento.