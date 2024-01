Incidente su via Epitaffio, 4 feriti in codice rosso in ospedale. Tra loro anche un minore

È di quattro persone ferite, trasportate in codice rosso per dinamica all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il bilancio dell'incidente stradale verificatosi questa mattina in via Epitaffio, alle porte della città capoluogo.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Fiat Panda guidata da un corriere Amazon che stava effettuando le consegne e che usciva da un vialetto laterale alla via principale, si è scontrata con un'Audi Q5 con a bordo un uomo, una donna e un ragazzo minorenne, tutti di origine straniera.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e di alcune ambulanze del 118, i cui paramedici hanno trasferito tutte e quattro le persone a bordo dei due abitacoli in ospedale in codice rosso per dinamica, fortunatamente in condizioni non gravissime.

Sul posto anche gli agenti di polizia locale, i quali hanno chiuso la strada al traffico per poter effettuare i rilievi.