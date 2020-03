E’ stato rinviato a giudizio per omicidio stradale Domenico Cozzi, il 43enne che il 21 marzo 2018 era alla guida dell’auto che su via Bassianese si era scontrata con quella condotta dal medico dell’Icot Enzo Bertini. L’urto era stato violentissimo e l’ortopedico, che si stava recando al lavoro, era stato sbalzato fuori dalla vettura finendo a diversi metri di distanza. Trasportato d’urgenza all’ospedale Goretti Bertini era morto in sala operatoria. Questa mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa, accogliendo la richiesta del pm, ha rinviato a giudizio Cozzi che dovrà comparire davanti al giudice il 9 luglio prossimo per rispondere di omicidio stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA