Incidente stradale tra Sabaudia e Pontina, due feriti in gravi condizioni

Incidente stradale al confine tra Pontinia e Sabaudia, con due feriti in gravi condizioni. Lo scontro è avvenuto sulla Migliara 47, all'altezza del ponte Ufente.



La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, mentre i feriti - soccorsi da personale dell'Ares 118 - sono stati trasferiti uno al "Santa Maria Goretti" di Latina e uno in eliambulanza al "San Camillo" di Roma in codice rosso, il più grave.

Domenica 12 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:44



