Incidente stradale sulla 156, scontro fra auto a Prossedi: grave uno dei conducenti

Di un gravissimo incidente stradale sono stati protagoniste nel primo pomeriggio di oggi due potenti autovetture che marciavano in senso opposto lungo la fettuccia della strada statale 156 dei Monti Lepini in prossimità delle località "I Tre Moschetti - La Porera". Le due auto - una Bmw e una Kia - si sono scontrate frontalmente schiantantosi con il loro motori e lasciando sull'asfalto un ferito grave e un contuso.



Nel giro di pochissimi minuti sono arrivate da Priverno l'auto medica e l'ambulanza di servizio, che hanno prestato così i primi soccorsi ai feriti. Il più grave è stato il guidatore della Bmw che è stato portato in eliambulanza in codice rosso presso l'ospedale "Santa Maria Goretti". Le indagini di rito sono affidate ai carabinieri. Al lavoro anche i tecnici Anas per la pulizia della strada

