Incidente stradale, si ribalta autocisterna di Gpl: lungo lavoro dei Vigili del fuoco

Circa dieci ore di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti a seguito di un incidente stradale a Terracina nel quale si è ribaltata una cisterna contenente Gpl. L'incidente - che ha coinvolto anche un'autovettura - è avvenuto in località Borgo Hermada all'altezza della Migliara 58.La cisterna, in seguito allo scontro, è uscita di strada e si è ribaltata. Per i conducenti dei mezzi, fortunatamente, nessuna grave conseguenza ma oltre alla squadra territoriale dei vigili del fuoco e ai colleghi arrivati da Latina è stato necessario anche l'ausilio di personale del nucleo "Nbcr" ( nucleare, biologico, chimico e radiologico) per effettuare le operazioni di travaso dei circa 4000 litri di gpl contenuti nella cisterna.L'incidente è avvenuto poco dopo le 8, il travaso è terminato poco prima delle 18 ma continuano le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona.