Incidente stradale, scontro fra auto sulla Migliara 47: due feriti, uno è gravissimo

Grave incidente stradale sulla Migliara 47, tra Latina e Pontina, in località Portosello. Due auto si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Nell'impatto ad avere la peggio è stato un uomo che è stato trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" ed è stato ricoverato in coma.



Anche l'altro ferito è stato trasportato dai mezzi dell'Ares 118 in codice rosso, ma per dinamica, e a quanto pare le sue condizioni sono serie ma non corre pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA