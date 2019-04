Incidente stradale: schianto in via Carano ad Aprilia, 4 persone ferite

Grave incidente stradale attorno all'ora di pranzo ad Aprilia, in periferia. Due auto si sono scontrate in via Carano, all'altezza della tenuta Carano-Garibaldi. Un urto molto violento che ha danneggiato pesantemente le due auto. A causa dell'incidente sono rimate ferite 4 persone, di cui una in modo serio soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero presso il San Camillo di Roma.



I rilievi del sinistro - le cui cause sono ancora da accertare - sono stati eseguiti dalla polizia locale di Aprilia.