di Francesca Balestrieri

E’ morto in un incidente stradale a Roma, un ragazzo di 29 anni di Latina, Alessandro Narducci, chef molto apprezzato in tutta Italia e in particolare a Roma, dove lavorava da qualche tempo. Era in scooter con un’altra persona, anche questa deceduta, quando per cause in corso di accertamento, è finito contro un’auto. L’incidente in zona Prati a Roma.

Incidente mortale lungotevere della Vittoria 22 giugno 2018

Secondo la ricostruzione i due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter Honda Sh, poi lo scontro, violento, con una Mercedes Classe A, all'altezza del civico 11 del lungotevere della Vittoria.

Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, per i due ragazzi che si trovavano a bordo dello scooter non c'è stato nulla da fare, ferito anche il conducente dell’auto. 6963809



Venerd├Č 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA