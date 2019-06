Incidente stradale, ragazzo di 25 anni morto sulla Formia Cassino. Grave la fidanzata

Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla Formia-Cassino, nel territorio del Comune di Spigno Saturnia. Secondo i primi accertamenti l'auto sulla quale viaggiava - una Fiat Punto - si è capovolta, per cause che dovranno ricostruire i carabinieri.



Per il giovane - Renato Mazzetti, di Formia - non c'è stato nulla da fare. E' rimasta ferita la fidanzata che era con lui ed è stata trasportata in ospedale a Formia dai sanitari dell'Ares 118: le sue condizioni sono gravi. Intervenuti anche i vigili del fuoco Ultimo aggiornamento: 22:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA