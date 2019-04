Incidente stradale, nel canale con l'auto: ragazza morta tra Cisterna e Latina

Ancora un decesso per incidente stradale, all'altezza di Doganella, nel territorio tra Cisterna e Latina. Si tratta dell'ennesima giovane vita spezzata.



L'incidente è avvenuto in via Tivera, nel territorio di Cisterna.



Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Per la vittima - una ragazza - sono stati vani i soccorsi del personale dell'Ares 118. Secondo le prime informazioni la giovane è uscita di strada all'altezza di una curva, finendo all'interno di un canale di scolo. I vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare il mezzo. Ultimo aggiornamento: 15:02