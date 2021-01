Incidente stradale, un morto e una ferita sulla Monti Lepini a Latina

Un incidente stradale con un morto si è verificato a Latina, sulla strada dei Monti Lepini, nei pressi dello stabilimento Janssen. La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte della Polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione l'auto guidata da una donna ha investito un uomo in bicicletta. E' intervenuta un'ambulanza dell'Ares 118 ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, mentre la conducente del veicolo è stata trasferita all'ospedale "Fiorini" di Terracina.

La vittima, dall'apparente età di 40-45 anni, non aveva documenti con sé.

