Incidente sulla Pontina: due auto coinvolte, una si capovolge

Incidente sulla Pontina a Latina, nei pressi di Borgo Piave. Due le auto che si sono scontrate, una delle quali si è capovolta sulla carreggiata, mentre l'altra è finita contro il guardrail.

Feriti i conducenti, trasportati in ospedale, uno dei quali in condizioni più serie, mentre sono in corso rilievi da parte della Polizia stradale. Non è escluso che le auto siano venute in contatto durante una fase di sorpasso. Disagi per la circolazione in direzione sud, il lato nel quale si è verificato il sinistro.

Ultimo aggiornamento: 08:51

