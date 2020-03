Un ragazzo è morto e uno è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all'alba a Latina, su via Nascosa. L'auto sulla quale viaggiavano i giovani è uscita di strada ed è finita in un canale che costeggia la carreggiata.



Vani i soccorsi per la vittima, 23 anni, uno studente universitario che aveva approfittato della chiusura dell'università per il Coronavirus - studia a Bologna - per tornare dalla famiglia. L'altro giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" e si trova ricoverato in prognosi riservata. © RIPRODUZIONE RISERVATA