Una donna di 71 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica su via del Crocifisso. La signora, soccorsa dai sanitari dell'Ares 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti", è deceduta in serata a causa delle gravi ferite riportate.



L'auto condotta dalla donna si è ribaltata autonomamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.